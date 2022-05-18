В интернете появилось видео с Юрием Шевчуком, который высказался о родине во время концерта своей группы ДДТ.

Где и когда была сделана запись, точно не известно. 18 мая коллектив выступил в Уфе, и декорации на видео с речью Шевчука похожи как раз на оформление сцены в Уфе.

"Родина, друзья, это не ж@па президента, которую надо все время мусолить, целовать. Родина - это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку. Вот это родина. Я после Чечни написал первую песню. Она называется "Любовь". Знаете, почему? Потому что я не мог ничего другого писать. И "Любовь", эта песня меня спасла. И сейчас мы ее вам споем. Спасибо", - сказал Шевчук.

Ранее "Страна" рассказывала, что российский актер Михаил Ефремов, которого осудили на 7,5 лет из-за спровоцированной им смертельной аварии в Москве, поддержал вторжение российской армии в Украину. Он заявил, что "у руководства нашей страны не было другого выхода".

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