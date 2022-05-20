На лидера российской группы "ДДТ" Юрия Шевчука составили протокол после концерта в Уфе. На нем музыкант заявил, что молодежь страны гибнет на войне ради "наполеонских планов очередного нашего цезаря", а также что Родина - "это не ж@па президента, которую надо все время целовать".

Подробности рассказал в Инстаграме Радмир Усаев, директор продюсерского центра "Радус", который организовывал выступление группы.

По словам Усаева, сразу после концерта за кулисы проникли силовики и изолировали Шевчука, не пропуская к нему даже директора коллектива. На входе в гримерку поставили заслон из двух сотрудников в форме спецназа. Около часа правоохранители беседовали с музыкантом о его высказываниях о войне и родине и о направленности концерта.

Усаев добавил, что лидера ДДТ даже хотели задержать, но "в последний момент у них хватило ума предложить подписать Юре протокол".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от РАДМИР УСАЕВ концерты Уфа (@radmir_usaev)

Как стало известно позже, протокол был составлен по статье 20.3.3 КоАП о дискредитации Российской армии. Она предусматривает штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

Однако Шевчук попросил все разбирательства по протоколу вести в Петербурге, по месту его проживания. И отказался давать показания, сославшись на статью 51 Конституции РФ, которая дает право не свидетельствовать против себя.

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