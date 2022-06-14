Солист российской группы "Ногу свело!" Максим Покровский, который сейчас поддерживает Украину, решил объяснить, почему в 2015-2016 годах ездил в аннексированный Россией Крым.

Об этом он рассказал в эфире украинского телевидения.

По словам Покровского, он только начинал творческую жизнь в США и особо не задумывался, что происходит в политической жизни России и Украины.

"У меня голова была где-то. Меня повезли – я поехал", – объяснил артист.

Ранее мы писали, что группа "Ногу свело!" ко Дню России приурочила выход клипа на песню "Украина".

Война в Украине продолжается уже 111-й день. "Страна" следит за происходящим 14 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 110-го дня войны. Губернатор Луганщины Гайдай заявил, что уже 70% Северодонецка контролируется врагом. Россияне продолжали контрнаступательные действия на севере Харьковской области. По Прилукам в Черниговской области впервые был нанесен ракетный удар. Глава европейской дипломатии Боррель, призывавший ранее к победе над РФ военным путем, согласился с Макроном, что "нельзя унижать Россию".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему украинские власти возмущены темпами поставок оружия Западом.