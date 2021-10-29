В пятницу, 29 октября, бывшей лидер группы "Грибы" украинский продюсер Юрий Бардаш выпустил новый трек на украинком языке под названием Habar.

Это трек его музыкального проекта Youra. В тексте песня рассказывается о том, как от безысходности человек "дав хабаря" полицейскому, депутату и своей совести и не может теперь смотреть на себя.

"А что я должен был делать? дал взятку!

Не могу на себя смотреть! Люди, как остановиться?

А что я должен был делать? дал взятку!

Не хочу не есть, не пить - ужасный стыд!" - поет Бардаш на украинском.

"Я бы не дал, если бы он не взял", – прокомментировал премьеру трека на своей странице в Instagram продюсер.

Судя по комментариям, подписчикам Бардаша понравился новый трек. "Коле Тищенко на звонок" - пошутил один из пользователей социальной сети.

Напомним, Юрия Бардаша внесли в базу "Миротворца" после интервью российскому журналисту Юрию Дудю, в котором он высказал свое мнение о конфликте на Донбассе. Бардаш заявил, что 5 лет наблюдает в Украине "беспредел".

Также сообщалось, что Бардаш женился на 29-летней модели из Киева Елизавете Коцюбе.