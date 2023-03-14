Во вторник, 14 марта, в Украине идет уже 384-й день войны с РФ.

Подробнее о том, что происходило вчера - читайте в итогах за 13 марта.

Ниже читайте хронику новостей за сегодня. Онлайн обновляется.

14 марта

10:38 В Харькове уже применяются аварийные отключения света, о который предупреждало "Укрэнерго".

"С целью стабилизации ситуации в электросети в Харькове применяются графики аварийных отключений.

Ориентировочно проблемный период - до 13 часов", - заявила заявила компания "Харьковоблэнерго".

10:34 Одесские паблики пишут о прилете в области.

Звуки взрывов продолжаются.

10:25 В Житомирской и Харьковской областях сегодня могут ввести почасовые отключения света, сообщает "Укрэнего".

Аварийные отключения возможны сегодня также в Киеве и области (отметим, что их уже начали применять в столице).

10:23 Пишут о работе ПВО в Одессой области.

10:21 Зеленский сообщил об одном погибшем вследствие удара по Краматорску.

Ранее сообщалось, что три человека получили ранения.

Также президент опубликовал видео с места попадания по многоэтажному дому.

10:16 Тревога уже на юге страны. Мониторинговые паблики сообщают о пуске ракет в сторону Одесской области.

Спикер областной военной администрации Братчук заявил о высокой активности российской авиации на этом направлении.

10:13 В Киеве сегодня снова отключают свет в части Голосеевского, Святошинского, Шевченковского и Соломенского районов.

Там вводятся стабилизационные графики, сообщает городская военная администрация.

Это происходит из-за повреждения оборудования после ракетной атаки 9 марта.

10:10 Видео с места ракетного удара по Краматорску, где пострадала многоэтажка.

10:08 Зерновая сделка продлена на прежних условиях. Об этом сообщил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко.

По его словам, "подтвержден пакетный характер" соглашения (в который входит снятие санкций с аграрного экспорта РФ).

При этом "процесс по снятию ограничений на экспорт сельхозпродукции из РФ идет, но медленно", - добавил Грушко.

Сроки продления он не уточнил, но ранее в России заявляли, что готовы продлить сделку на 60 дней, что уже раскритиковала Украина.

Но российские СМИ сегодня со ссылкой на источники подтвердили, что соглашение пролонгируется именно на два месяца.

10:04 Тревога в северных областях и в Киеве.

09:53 Еще подробности удара про Краматорску от губернатора Павла Кириленко.

Ранено три человека. Удар пришелся по центру города, пострадало шесть многоэтажек.

09:50 Прилет по многоквартирному жилому дому в Краматорске. Фото события публикуют местные телеграм-каналы.

Информацию "Суспильному" подтвердил глава пресс-службы горисполкома Игорь Еськов. Пока известно об одном раненом. На месте продолжаются спасательные работы.

09:47 В районе Белогоровки противник применяя кроме артиллерии и танков также авиацию постоянно атаковать позиции ВСУ, заявил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

"Такая же тяжелая ситуация и на Кременском и на Сватовском направлениях, но успехов там враг не имеет, никаких существенных продвижений там нет", - заявил он.

В целом, ситуация в Луганской области "стабильно-тяжелая, но полностью контролируемая".

Напомним, ранее Американский институт изучения войны сообщал о незначительном продвижении войск РФ к северо-востоку от Купянска. Это направление находится на запад от Сватово Луганской области.

09:41 В сети публикуют видеообращение, как сообщается, солдата из Житомирской области, которого избил офицер.

Срочник на видео заявляет, что "хочет попросить чтобы никто не гнобил" командира Виктора Витусевича и уверяет, что произошедшее было "шуткой", в рамках которой офицер продемонстрировал на солдате силовой прием.

Напомним, по факту избиения солдата проходит служебное расследование с участием целого ряда служб - контрразведки, ГБР, Службы военного правопорядка и т.д. До конца расследования фигуранты инцидента отстранены от выполнения обязанностей.

09:21 Белый дом продлил право на пребывание в стране переселенцам из Украины, которые были вынуждены бежать в США из-за полномасштабного вторжения РФ, сообщает "Радио Свобода".

Департамент внутренней безопасности США уточнил, что речь идёт о тех гражданах Украины и их ближайших родственниках, которые прибыли в США до открытия программы помощи Uniting for Ukraine.

Эти переселенцы из Украины автоматически получили двухлетнее разрешение на пребывание в стране. По оценкам волонтерских организаций, речь о 20 тысячах человек.

09:12 В Симферополе ночью горел склад площадью в 1 тыс. кв. м.

Пожар локализован, обошлось без пострадавших, о причинах не сообщают.

08:59 Ночью по Донецкой области совершены два авиаракетных удара - три ракеты ударили по Авдеевке, одна - по Ласточкино Очеретинской громады, сообщают в Донецкой ОГА.

В Авдеевке ракеты попали в промышленное предприятие и в жилой квартал, о пострадавших не сообщают.

Два человека погибли и 7 ранены в Константиновке, также по 1 человеку ранены в Бахмуте и Никифоровке.

Всего за сутки в Донецкой области 3 погибших и 14 раненых.

08:50 Кремль стремится "отгородить" новое поколение от участия в войне и показывает, что полной мобилизации не будет. Также РФ не рассчитывает воевать в Украине более трех лет, сообщают в Американском институте изучения войны.

Такой вывод организация делает из попыток РФ законодательно увеличить возраст.

В понедельник в Госдуму поступил законопроект, который предусматривает немедленное повышение максимального возраста призыва с 27 до 30 лет, а также повышение минимального возраста призыва с 18 до 21 года с ежегодным увеличением на один год в период с 2024 по 2026 год.

"Предусмотренное в законопроекте немедленное повышение максимального возраста, скорее всего, направлено на расширение возрастного диапазона призыва для удовлетворения некоторой части непосредственных потребностей российских вооруженных сил в Украине, а затем на последующее сокращение общих требований призыва на военную службу в российском обществе в последующие годы", - говорится в отчете.

Постепенное повышение минимального призывного возраста означает, что трехлетние группы потенциальных российских призывников, по сути, получат отсрочки на три, два и один год каждая.

"Кремль, возможно, пытается оградить новое поколение россиян от демографических и социальных последствий боевых действий на истощение в Украине, распределяя эти воздействия среди группы россиян одного поколения", - говорится в отчете.

График сокращения призывного возраста также может свидетельствовать о том, что Кремль не ожидает, что война в Украине продлится дольше, чем следующие три года и крайне не приемлет перспективу полной мобилизации.

08:35 Качество ВСУ ухудшилось из-за потерь в течении года, что ставит под сомнение возможность украинского контрнаступления, пишет The Washington Post.

Издание пишет, что "С поля боя ушли многие из самых опытных бойцов, что заставило некоторых украинских официальных лиц усомниться в готовности Киева начать долгожданное весеннее наступление".

По данным официальных лиц в ЕС и США, Украина потеряла убитыми и ранеными сначала вторжения 120 тысяч человек, когда как РФ - 200 тысяч, при большем мобилизационном ресурсе.

"Если оставить в стороне статистику, приток неопытных призывников, привлеченных для восполнения потерь, изменил профиль украинских сил, которые, по словам военнослужащих на местах, также страдают от элементарной нехватки боеприпасов, в том числе артиллерийских снарядов и минометов", - пишет издание.

Это ставит под сомнение возможное контрнаступление украинских сил, пишет издание.

"Даже с новым оборудованием и подготовкой американские военные считают силы Украины недостаточными для наступления на всем гигантском фронте , где Россия возвела существенную оборону, поэтому войска обучаются находить слабые места, которые позволяют им прорываться танками и бронетехникой", - говорится в материале.

08:28 Воздушная тревога объявлена в восточных областях.

08:20 Возможные кандидаты в президенты США от республиканцев - Рон Десантис и Дональд Трамп - в эфире Fox News опять высказались за урезание помощи Украине.

Губернатор Флориды заявил, что дальнейшая вовлеченность в "территориальный спор между Украиной и Россией" не входит в число американских интересов.

"В то время как у США есть много жизненно важных национальных интересов - защита наших границ, преодоление кризиса боеготовности наших вооруженных сил, достижение энергетической безопасности и независимости, а также испытание экономической, культурной и военной мощи Коммунистической партии Китая - дальнейшее втягивание в территориальный спор между Украиной и Россией не является одним из их", - сказал Десантис.

Кроме того, по его мнению, нельзя давать Украине самолеты и дальнобойные ракеты.

"США не должны оказывать помощь, которая может потребовать развертывания американских войск или позволить Украине участвовать в наступательных операциях за ее пределами, предоставление F-16 и ракет большой дальности не обсуждается", - заявил губернатор Флориды.

По его словам, такие поставки "приближают нас к горячей войне между двумя крупнейшими в мире ядерными державами".

Кроме того он считает, что политика администрации президента США Джо Байдена "подтолкнула Россию к фактическому союзу с Китаем".

В свою очередь Трамп заявил Fox News, что размеры помощи Украине в случае его победы на выборах президента в 2024 году будут "в значительной степени зависеть" от итогов его встречи с Владимиром Путиным.

07:56 Обзор фото и видео с фронтов от американского "Института изучения войны".

1. Российские войска осуществили незначительные территориальные завоевания к северо-востоку от Купянска. На кадрах с геолокацией, опубликованных 13 марта, видно, что россияне продвинулись южнее Гряниковки.

2. На других кадрах за вчера видно, что российские войска немного продвинулись к северо-востоку от Верхнекаменского (7 километров к востоку от Северска).

3. На кадрах, опубликованных 12 марта, видно, что противник также продвинулся к северо-западу от Бахмута между Дубово-Васильевкой и Богдановкой.

4. Вчера, 13 марта, появились свидетельства того, что российские войска выдвинулись на новые позиции на юго-западе Бахмута вдоль трассы Т0504 Константиновка - Бахмут.

Также "Институт" приводит данные украинского Генштаба о том, что российские войска атаковали в направлении Миньковки (15 км к северо-западу от Бахмута). Это указывает на то, что они, вероятно, продвинулись вдоль трассы Е40 Бахмут-Славянск, "чтобы начать наступление дальше к северо-западу от Бахмута".

06:59 Главное из сводки Генштаба украинской армии на утро 14 марта:

1. За прошедшие сутки ВСУ отбили более 100 вражеских атак.

На Купянском и Лиманском направлениях - в районах населенных пунктов Двуречная, Гряниковка, Невское, Червонопоповка, Кременная, Диброва, Белогоровка и Берестово.

На Бахмутском направлении - у сел Васюковка, Миньковка, Орехово-Васильевка, Дубово-Васильевка, Бахмут, Григоровка и Ивановское.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях - в районах населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское, Нетайлово, Марьинка, Победа, Новомихайловка и Угледар.

2. За минувшие сутки противник нанес 5 ракетных ударов, в том числе и по объектам гражданской инфраструктуры Сумской и Донецкой областей. Есть погибшие и раненые.

Украинская авиация нанесла 10 авиаударов. Ракеты и артиллерия поразили 5 районов сосредоточения личного состава и военной техники противника, 3 склада боеприпасов и 4 средства радиоэлектронной борьбы.