Подводим итоги 383-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

На Бахмутском направлении отбиты атаки россиян в районах Орехово-Васильевки, Григорьевки, Часов Яра, Ивановского. Также продолжается штурм Бахмута, сообщает Генштаб ВСУ.

По данным российских телеграм-каналов, бои идут в Орехово-Васильевке к северо-западу от Бахмуте.

Украинские телеграм-каналы сообщили вчера о выходе россиян к трассе Бахмут-Константиновка восточнее Ивановского (Красного). При этом российские источники пишут, что ВСУ регулярно контратакуют возле этой дороги.

Украинский волонтер Богдан Мирошников сообщил, что восточнее Ивановского и в районе Богдановки (к западу от Бахмута) - "ад". "Наши держатся, но враг мощно давит", - заявил он.

Ситуация вокруг Бахмута остается сложной, заявил командующий Сухопутных войск Александр Сырский.

"Штурмовые отряды Вагнера наступают с нескольких направлений, пытаясь прорвать оборону наших войск и продвинуться к центральным районам города", - цитирует Сырского Минобороны Украины.

"В ходе жестких боев наши защитники наносят ощутимые потери врагу. Огнем артиллерии, танков, других огневых средств отражаются все попытки противника захватить город", - добавил командующий.

Западные СМИ сообщают, что украинские войска несут большие потери в Бахмуте, "особенно сейчас, когда дороги с твердым покрытием для подвоза боеприпасов и эвакуации раненых больше не доступны, а альтернативные грунтовые дороги непроходимы из-за грязи для многих колесных машин", - говорится в сегодняшнем материале Wall Street Journal.

Также издание ретранслирует заявления "Вагнера" о боях в подземных помещениях завода "Азом", "одного из украинских оплотов в Бахмуте".

На Купянском и Лиманском направлениях отбиты атаки в районах Гряниковки, Масютовки, Невского, Серебрянского лесничества, Белогоровки и Верхнекаменки, сообщил Генштаб.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях армия РФ пыталась наступать в направлении Каменки, Авдеевки, Северного, Первомайского и Марьинки, сообщает украинское командование.

Российские телеграм-каналы пишут о продолжении боев в Красногоровке к северу от Авдеевки с целью ее охвата с северо-востока. Бои якобы идут в центральной части села. Украинский волонтер Мирошников пишет, что в районе Адеевского коксохимзавода сложные бои, "но врага удалось приостановить".

Также сегодня снова российская авиация бомбила Авдеевку. Ракетами обстреляли здание школы, погибла местная жительница.

Российская авиация активизировались и в районе Черниговской области Украины. Военное командование Украины заявило, что в Брянской области РФ, которая граничит с Черниговской, "наблюдалась активность вражеской тактической авиации".

Также РФ нанесла сегодня ракетный у профессионально-аграрного лицея в поселке Зноб-Новгородское Сумской области. Глава ОП Ермак сообщает, что погиб один гражданский, четверо ранены. На опубликованном фото видна воронка от прилета на дороге перед входом в лицей.

В Донецке сообщают об обстреле 58 школы в Киевском районе города. Ранен учитель младших классов и лаборант, сообщают местные телеграм-каналы. Также в "ДНР" заявили об обстреле Волновахи и гибели там двух мирных жителей.

Южное наступление ВСУ

Со вчерашнего дня российские телеграм-каналы активно пишут о том, что Украина готовит наступление на южном направлении.

В целом с вариациями описывается сценарий, о котором "Страна" подробно писала еще в начале февраля: перерезание сухопутного коридора в Крым, принуждение к отступлению российских войск с левого берега Днепра в Херсонской области, а далее изоляция полуострова с помощью ударов по Крымскому мосту. Что, по логике, сделает удержание Крыма без возможности переброски подкреплений невыполнимой либо крайне тяжелой задачей для РФ (как было с Херсоном).

В российских военных источниках заявляется, что ВСУ планируют контрнаступление после весенней распутицы на Запорожском направлении как основном (то есть, на Токмак, Мелитополь и Бердянск). А также вспомогательными ударами либо на Волноваху-Мариуполь, либо на левый берег Днепра в Херсонской области, где россияне оставили относительно небольшие силы, полагаясь на водный заслон.

Одновременно ожидают масштабного ракетного удара по российским позициям (сообщается, что для этого сейчас экономят "Хаймарсы").

Активную фазу боев предрекают на май-июнь (а возможно уже и в апреле), что вызвано как ожиданиями более устойчивой погоды, так и темпами поставок западной техники. Кроме того, продолжается обучение украинских военных как на полигонах внутри страны, так и в Европе.

Украина не комментирует всех этих подробностей, но усиленно намекает, что это лето для Крыма будет "жарким". А недавно Подоляк заявил, что до контрнаступления ВСУ остается два месяца. Исходя из этих сроков выходит, что оно начнется в мае.

Правда, наступление на юг - это довольно очевидное направление атаки, о котором говорят еще с ноября прошлого года (после освобождения Херсона) и россияне наверняка там к нему готовятся. Да и в западных медиа регулярно высказываются мнения, что крупные прорывы ВСУ на юге не гарантированы, поскольку аналогичные события в Харьковской области были обусловлены резкой нехваткой личного состава у россиян. Но сейчас эта проблема в основном уже решена. Кроме того, на юге строятся длинные линии укреплений.

Также на этом участке линии фронта нет тех проблем с логистикой, которые вынудили россиян в ноябре отступить с правого берега Днепра (из-за постоянных ударов по переправам через реку). На юге такой логистической уязвимости у россиян нет, и они могут перебрасывать подкрепления как через Крым, так и со стороны Мариуполя.

Тем не менее, беспокойство в российских пабликах по поводу этого направления наблюдается. Также там все чаще задаются вопросами, зачем российские подразделения сейчас тратят такие большие ресурсы (и человеческие, и военно-технические) на пробивание линий укреплений на Донбассе, если судьба войны будет решаться совсем на другом направлении - южном, на котором, по идее, и нужно сосредоточить усилия.

Впрочем, в российских телеграм-каналах по этому поводу идет своя дискуссия. Часть комментаторов заявляют, что южное направление и без того хорошо укреплено и готово к отражению контрнаступления ВСУ, а постоянные атаки российских войск на других участках фронта не позволяют украинской армии копить резервы для подготовки наступления на юге и вынуждают их перебрасывать под тот же Бахмут.

Перспективы переговоров

Глава Китая Си Цзиньпин планирует посетить Москву на следующей неделе, сообщили западные СМИ. Также, по их данным, после Путина, Си планирует провести онлайн-встречу с Зеленским.

Как пишет Wall Street Journal, эти встречи "отражают стремление Пекина играть более активную роль в посредничестве в прекращении войны в Украине".

"Прямой разговор с господином Зеленским, если он состоится, станет значительным шагом в попытках Пекина сыграть роль миротворца в Украине, которые до сих пор воспринимались в Европе скептически. Это также укрепит репутацию Пекина как глобального влиятельного посредника после того, как на прошлой неделе он способствовал неожиданному дипломатическому прорыву и примирению между Саудовской Аравией и Ираном", - говорится в статье.

Но, хотя в Москве давно приглашали Си, в Кремле сигнализируют, что мирного пути урегулирования пока не видят.

"Поставленные Россией цели в Украине сейчас можно достичь только военным путем, нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло", — заявил спикер президента РФ Дмитрий Песков.

Отметим, что против переговоров с Россией до возвращения к границам 1991 года выступают и власти Украины. На Западе же говорят, что переговоры нужно начинать, когда Украина получит выгодные позиции на поле боя.

Китай, в свою очередь, призывает к скорейшему прекращению огня. То есть, фактически, к заключению перемирия по действующей линии фронта. Что может быть потенциально выгодно и Москве, поскольку на длительный период зафиксирует ее контроль над захваченными территориями.

Но согласится ли РФ на такой вариант сейчас, неизвестно. Да и даже если согласится, то вряд ли это что-то поменяет, так как точно не согласится ни Украина, ни Запад. По крайней мере, пока есть надежды на успешное контрнаступление ВСУ.

На Западе тем временем также призывают готовить почву для переговоров - но без участия Китая.

Бывший глава Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер призвал создать контактную группу по мирному урегулированию в Украине. Такая группа смогла бы "образовать ядро или, по меньшей мере, часть посреднической группы", если дело дойдет до переговоров Киева и Москвы.

Ее могли бы создать США, Великобритания, Франция и Германия, а также другие страны ЕС и НАТО. Кроме того в группе может принять участие ООН. Формирование группы необходимо, чтобы "предложить перспективу нарастающему хору критических вопросов в США, а также у нас в Германии", - заявил Ишингер в колонке для газеты Tagesspiegel.

Группа по мирному урегулированию, по мнению политика, должна проводить регулярные заседания на уровне министров иностранных дел. В частности, она должна решать вопросы разведения сил или создания бесполетных зон.

При этом "речь не может идти о том, чтобы требовать от Украины немедленной готовности к переговорам", что было бы равносильно капитуляции ВСУ.

То есть пока западный и китайский треки по мирному процессу идут параллельно и не пересекаются. Но налицо факт, кто Китай пытается активно возглавить эту историю со стороны государств, не присоединившихся к санкциям и не поставляющих оружие в зону конфликта.

Кроме того остается опция, на которую рассчитывают в Москве и опасаются на Западе - что Китай начнет поставлять оружие России и активнее помогать обходить санкции. Сигналы тут идут разные. На днях министром обороны Китая стал генерал, попавший под санкции США за военное сотрудничество с Россией. С другой стороны, Китай не торопится под американские санкции. Но если его отношения с американцами продолжат ухудшаться, то помощь РФ он может действительно начать оказывать более масштабно.

Экономика и санкции

Россия сегодня одобрила продление зерновой сделки с Украиной и ООН.

Москва заявила, что не возражает против очередного продления зерновой сделки после истечения ее срока 18 марта - но только на 60 дней, а не на 120 как было ранее.

Ранее Москва заявляла, что ее сельхозпродукция не может свободно экспортироваться из-за санкций на морские перевозки, хотя "зерновая сделка", по ее утверждению, изначально подразумевала экспорт украинской и российской продукции "в рамках единого "пакета".

И пока неизвестно, решился ли вопрос по экспорту российской продукции. То есть, похоже, повторяется прецедент предыдущего продления, когда Россия согласилась на сделку, несмотря на то, что ее интересы учтены не были.

Многие тогда расценили это как реверанс в адрес Турции, которая является сейчас одним из ключевых торговых партнеров РФ, помогающих России обходить санкции.

К слову, недавно Турция, как сообщал "Блумберг, запретила транзит санкционных товаров в Россию. Не исключено, что это было сделано в рамках склонения Москвы к продлению зерновой сделки. С другой стороны, Кремль мог пойти на ее продление, чтобы в целом показать свою склонность к урегулированию по Украине и не растерять партнеров среди стран, которые выступают за окончание войны путем мирного урегулирования.

Да и в целом не очень понятно как технически Россия может не пускать корабли с зерном, если они будут идти без ее согласия. Вряд ли она решится топить гражданские суда, что угрожает конфликтом уже не только с Западом, но и, как минимум, с Турцией.