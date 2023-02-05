Сейчас основное внимание приковано к боям за Бахмут. В тоже время, как уже неоднократно заявлялось экспертами, они имеют в большей степени информационно-политическое и психологическое значение, а не военное.

С военной точки зрения ни захват Бахмута, ни соседнего Северска не будет иметь стратегического значения (за исключением случая, если там будут окружена крупная группировка украинских войск, что пока выглядит маловероятным). Также не будет иметь решающего значения для хода войны возможное продвижение российских войск на запад от Кременной и Сватово. Даже если они, по итогу, вернуться на линию фронта по Осколу (что, опять же, пока не сильно просматривается в ближайшей перспективе).

С чисто военной точки зрения все это будет означать лишь передвижение линии фронта на новые рубежи, за которые позиционные бои могут продолжаться многие месяцы.

Ключевое значение для войны будет иметь исход боев совсем на другом направлении.

А именно – на южном участке фронта длиной в 150 километров от Угледара в Донецкой области до Васильевки в Запорожской.

Именно здесь Украина, как уже неоднократно заявляли и СМИ, и эксперты, может готовить масштабное наступление с целью перерезать сухопутный коридор в Крым, выйдя к Азовскому морю. Дискуссия идет, в основном, не поводу того будет ли Украина здесь наступать, а когда и как ВСУ это будут делать.

Направление удара может быть разным – может быть на Мелитополь, может быть в Донецкой области в сторону азовского побережья и Мариуполя, может быть сразу по нескольким направлениям.

Но, в любом случае, если наступление окажется успешным, то итоги его будут иметь стратегическое значение.

Во-первых, фактически в окружении окажется группировка российских войск в Херсонской области на левом берегу Днепра. Ей придется спешно уходить в Крым. Таким образом, российские войска будут выбиты со всего побережья материковой Украины (за исключением части азовского побережья в Донецкой области), а ВСУ подойдут к границе с Крымом.

Во-вторых, что еще более важно, это будет означать, что военные действия перенесутся на территорию Крыма. И оборонять его российским войскам будет куда тяжелее, чем нынешнюю линию фронта. Под ударом ВСУ окажутся все коммуникации, включая крымский мост, который, в таком случае, ждет судьба Антовского моста под Херсоном (как минимум, туда будут добивать с азовского побережья обещанные американцами бомбы GLSDB), но с существенным отличием – понтонную переправу через Керченский пролив, в отличие от Днепра, навести не получится. И единственным возможным способом снабжения станет морской путь и паромы, что вряд ли будет достаточно для успешной обороны полуострова.

Есть распространенное мнение, что, в случае атаки на Крым, Россия может нанести ядерный удар. Однако в эту угрозу сейчас верят намного меньше, чем в прошлом году, после того как РФ объявила об аннексии части территории Украины, но затем отступила из Херсона фактически без боя и не стала выдвигать ультиматум остановить наступление ВСУ с угрозой использования ядерного оружия (как считается, из-за негативной позиции Китая и угрожающих намеков Запада).

И эти же факторы, которые до сих пор препятствовали реализации ядерных угроз, могут сработать и в дальнейшем, хотя, безусловно, Крым для РФ многократно важнее, чем Херсон.

В этой связи появляющиеся периодически конспирологические версии о том, что якобы готовится размен – россияне уходят из Запорожской и Херсонской областей, а Украина отступает из отдельных городов Донецкой области, еще менее состоятельны, чем аналогичные слухи во время отхода россиян из Херсона о том, что это некий "договорняк", за которым последует прекращение боевых действий (чего, как мы видим, не произошло и близко).

Отступление россиян из Херсонской и Запорожской областей с вероятностью близкой к 100% будет означать не начало переговоров, а то, что полем битвы станет Крым. Причем крайне неудобным для России полем битвы.

Какие есть возможные варианты действий РФ с целью не допустить прорыва южного фронта?

Во-первых, это может быть превентивное наступление на данном участке в Запорожской и Донецкой областях (либо попытка прорыва фронта к западу и юго-западу от Донецка с целью войти в тыл и во фланг украинским войскам в Запорожской области), чтобы существенно отодвинуть линию боевых действий от сухопутного коридора в Крым.

Во-вторых, наступление на каком-либо ином стратегически важном направлении, чтоб оттянуть туда основные силы ВСУ (например, наступление на Киев или на Харьков).

В-третьих, подготовка эшелонированной обороны на южном направлении и на подступах к Крыму.

По поводу возможного масштабного наступления российских войск в ближайшее время сейчас говорят много и часто (в том числе и по поводу наступления на запорожском направлении). Однако нельзя точно сказать есть ли в действительности такие планы у российского командования, а главное – есть ли соответствующие возможности (подробно мы писали об этом здесь). Российские войска ведут наступательные действия на одном из участков южного фронта - под Угледаром, но их масштаб и интенсивность значительно меньше, чем, например, под Бахмутом.



Но в любом случае нависающая угроза над Крымом наверняка будет побуждать россиян к неким действиям, чтоб ее купировать. Каким – вероятно, увидим в ближайшие месяцы.