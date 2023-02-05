Вряд ли следует ждать от россиян серьезного наступления в направлении Запорожья.

Об этом пишет американский Институт изучения войны (ISW).

Аналитики ISW обращают внимание на заявление советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко о том, что российским солдатам в этом городе отдали приказ о наступательных операциях против Угледара, районов к юго-западу от Бахмута, а также города Запорожья и Запорожской области.

Андрющенко добавил, что Россия также наращивает силы в казармах и поселках на дорогах, ведущих к передовым позициям, и что Россия перебросила в Мариуполь и его окрестности дополнительно 10 000 – 15 000 военнослужащих, доведя численность группировки до 30 тысяч.

Но вряд ли у россиян хватит сил для наступления по всем этим направлениям, считает ISW.

"Решительные наступательные операции России вряд ли будут нацелены на город Запорожье с западной линии фронта Донецк-Запорожье, поскольку российские военные продолжают подготовку к наступлению в западной части Луганской области. Россия концентрирует войска и военную технику для решительного наступления на запад Луганской области и районы Бахмута", - пишет Институт в своей очередной сводке.

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