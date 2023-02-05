Генштаб Вооруженных сил Украины утром в воскресенье, 5 февраля, опубликовал утреннюю сводку с фронта.



Главное из утренней сводки украинского Генштаба:

1. Россия наступает уже на пяти направлениях: Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском.

2. Отражены атаки противника в районах: Шипиловки и Кременной Луганской области; Верхнекаменского, Благодатного, Красной Горы, Парасковиевки, Бахмута, Ивановского и Клещеевки Донецкой области.

Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр, что главное из произошедшего на фронте в течение этой недели - "яростная попытка" прорыва обороны украинской армии под Бахмутом. По ее словам, российские войска бросили все силы на окружение Бахмута. А также развернули "мощные наступательные действия на Лиманском направлении", но успеха не добились.

Война в Украине продолжается уже 347-й день. Мы следим за новостями 5 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 346-го дня войны. Россияне продолжали наступление на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. В оперкомандовании "Юг" сообщили, что Россия сосредотачивает наступательные силы на востоке Украины, но южный регион всегда остается у них в поле зрения. Вчера состоялся крупный обмен пленными, в рамках которого Украина вернула домой 116 человек, а РФ - 63.

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