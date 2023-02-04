Большой резонанс вызвала информация о том, что США якобы предлагали России и Украине закончить войну по принципу "мир в обмен на территории". Ее опубликовало швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

Издание сообщило, что в середине января президент США Джо Байден поручил главе ЦРУ Уильяму Бернсу посетить Киев и Москву и оценить их готовность к переговорам.

Согласно информации издания, Бернс предложил сохранить за Россией 20% территорий Украины (судя по всему, те земли, которые РФ контролирует на данный момент) и завершить войну. Как написала Neue Zürcher Zeitung, обе страны отказались: Украина не захотела отдавать территории, а в России полагают, что в долгосрочной перспективе смогут победить в войне и занять еще больше регионов.

После выхода этой публикации и в Белом доме, и в Кремле опровергли, что глава ЦРУ летал в Москву. Также там опровергли, что он предлагал кому-либо сделку "мир в обмен на территории".

Телеграмм-канал "Политика страны" анализирует возможную подоплеку появления подобной информации.

"Появление слуха о якобы предвоенном американцами варианте "мир в обмен на территории" симптоматично в контексте того, что именно схема заморозки войны по нынешней линии фронта, которая де-факто станет новой границей между Украиной и Россией, является главной формулой окончания войны, продвигаемой сейчас условной "партией мира" на Западе и в России. Есть ли сторонники такой формулы в украинской элите, достоверно неизвестно, потому что публично в ее поддержку никто высказаться не может - это подпадает под уголовную статью.

Публикацию в швейцарской газете - вне зависимости от того, насколько соответствует действительности изложенная в ней информация, - можно воспринимать как попытку инициировать обсуждение самой возможности такого способа прекращения войны.

Также стоит обратить внимание на то, что на Западе за последнее время вышла целая серия публикаций о том, что ситуация на фронте заходит в тупик, а безусловная победа одной из сторон является не очень вероятной.

Впрочем, подход "мир в обмен на территории" в любом случае отвергает украинская власть, его считают неприемлемым и власти ведущих западных стран - по крайней мере, на уровне их публичной риторики.

Сейчас основной стратегией и Киева, и западных союзников является военная победа над Россией, которая должна побудить Москву принять украинские условия мира, а выходом из тупика на фронте видится наращивание поставок вооружений Украине.

Но очевидно, тема компромиссного мира (или перемирия по нынешней линии фронта) будет ещё неоднократно всплывать в западных медиа и экспертных кругах. Особенно если война затянется и перелома на фронте в обозримом будущем не случится", - пишет телеграмм-канал.