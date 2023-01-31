Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что "продолжительный тупик" в войне "пойдёт только на пользу России".

Об этом сообщает CNN со ссылкой на протокол заседания кабинета министров.

Сунак говорит, что пришел к такому выводу после рассмотрения подхода Великобритании к конфликту, добавив, что это привело его к выводу, что существует "возможность ускорить" британскую поддержку Украины.

Это дало бы Киеву "наилучшие шансы на успех", заявил премьер.

Он добавил, что эта новая стратегия Великобритании по ускорению поддержки будет включать в себя более активные дипломатические усилия.

Ранее глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что ситуация на фронте зашла в тупик, и рассказал почему.

Также и New York Times пишет о "перспективе тупиковой ситуации" на войне в Украине.

Война в Украине продолжается уже 342-й день. Мы следим за новостями 31 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 341-го дня войны. В Госпогранслужбе рассказали, что Россия проводит ротацию своих войск в Беларуси. В РФ заявили о переброске в приграничную Курскую область дополнительного контингента войск. В Польше сообщили о готовности передать Украине истребители, но в координации с НАТО. Йенс Столтенберг заявил, что НАТО видит признаки того, что РФ готовится к новому наступлению на Украину.

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