Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что боевые действия в Украине сейчас зашли в тупик, поскольку ни Украина, ни РФ не могут достичь значительных успехов.

Об этом Буданов заявил в комментарии BBC.

"Ситуация просто застопорилась. Она не движется", - сказал он.

Буданов сказал, что Россия "сейчас полностью зашла в тупик", понеся очень значительные потери, и, по его мнению, Кремль решил объявить еще одну мобилизацию призывников. Но, добавил он, украинским силам по-прежнему не хватает ресурсов для продвижения вперед во многих областях.

"Мы не можем победить их на всех направлениях комплексно. Так же, как и они нас. Мы очень ждем новых поставок вооружений и прибытия более совершенного вооружения", - заявил Буданов.

Издание отмечает, что после того, как украинские войска освободили Херсон в ноябре, большинство самых ожесточенных боев продолжались вокруг Бахмута в Донецкой области. В других местах российские войска, похоже, занимают оборону, в то время как зима замедлила темпы наземных операций ВСУ по всей линии фронта протяженностью 1000 км.

Напомним, недавно глава ГУР Минобороны Буданов посетил передовые позиции украинских военных в Бахмуте.

Также мы писали о том, что Буданов назвал цели операций РФ в Беларуси и рассказал, готовят ли россияне наступление.