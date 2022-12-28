Глава главного управления Минобороны Кирилл Буданов посетил передовые позиции украинских Сил обороны в Бахмуте.

Об этом в телеграм-канале сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Визит состоялся 27-28 декабря, Буданов посещал передовые позиции, где работают разведчики-спецназовцы.

Он заслушал доклады командиров подразделений, определил задачи и наградил военных, говорится в сообщении.

Ранее прифронтовой Бахмут посещал президент Владимир Зеленский.

Напомним, по словам главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, инфраструктура Бахмута разрушена на 60%.

Тем временем война в Украине продолжается уже 308-й день. "Страна" следит за новостями 28 декабря в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 307-го дня войны. Основные боевые действия в Украине по-прежнему сосредоточены вокруг Бахмута и Сватово. Под Кременную россияне перебрасывают крупные подкрепления, чтоб не допустить прорыва ВСУ.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о последних событиях, связанных с войной в Украине.