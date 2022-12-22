На фронте в Украине "маячит перспектива тупиковой ситуации" - поскольку Россия укрепляет оборону, перебрасывает новые войска на линию фронта, а украинских дистанционных ударов недостаточно, чтобы выбить РФ из занимаемых районов.

Об этом со ссылкой на источники в американской администрации пишет The New York Times.

"Украинским войскам будет гораздо сложнее отвоевать территорию у российских сил, которые сосредоточены на защите оставшихся земель, а не на более глубоком проникновении в страну", - говорят американские официальные лица.

Поэтому ход войны, вероятно, изменится в ближайшие месяцы. И наиболее вероятный сценарий второго года конфликта - патовая ситуация, в которой ни одна армия не сможет захватить много территории, говорится в статье.

Издание напоминает, что за предыдущие победы Украине пришлось дорого заплатить: "тысячи убитых украинских солдат и огромное количество потраченных боеприпасов, в частности артиллерийских снарядов. Большую часть года Украина выпускала за неделю гораздо больше артиллерийских снарядов, чем США могли произвести за месяц".

Хотя украинские чиновники заявляют о подготовке Россией нового крупного наступления, "эксперты по войне в Украине говорят, что у России нет сил, готовых к серьезному наступлению в ближайшие несколько месяцев".

Что же до планов украинской армии, то здесь NYT пишет о двух основных моментах:

1. ВСУ будут пытаться сковать российские силы в Крыму: "Украинцы опасаются, что если они ослабят давление, это позволит русским перебросить больше сил в другие районы".

2. Продолжится поиск слабых мест в российской обороне - для повторения тактики, испробованной под Харьковом.

Газета при этом напоминает, что контрнаступление ВСУ под Харьковом было успешным отчасти потому, что "украинцы столкнулись с немногочисленными, неподготовленными российскими войсками". Причем даже российское военное командование не знало, насколько слабы эти гарнизоны.

Поэтому сейчас "американские официальные лица продолжают искать слабые места в российских позициях, охотясь за подразделениями, находящимися на грани краха, которые могут растаять перед лицом продолжительного наступления со стороны Украины".

По словам источников газеты, обнаружение таких подразделений может позволить украинским войскам "одерживать малые победы".

При этом способности Киева наносить эффективные удары по российским базам и путям снабжения будет недостаточно, чтобы выбить войска Москвы из тех районов страны, где они сосредоточены.

Война в Украине продолжается уже 302-й день. "Страна" следит за новостями 22 декабря в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 301-го дня войны. Зеленский впервые с 24 февраля совершил зарубежную поездку - он поехал в США, где поговорил с Байденом и выступил в Конгрессе. Путин и военное руководство России выступили на коллегии минобороны. Шойгу заявил, что продолжение войны до "выполнения целей" - приоритетная задача РФ на 2023 год. Британская разведка сообщила, что за последнюю неделю россияне продвинулись на восточной окраине Бахмута.

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