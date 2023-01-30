Министр обороны Британии рассказал, что говорил ему глава Генштаба РФ перед вторжением в Украину
Министр обороны Великобритании Бэн Уоллес рассказал о разговоре с представителями РФ перед вторжением России в Украину.
Об этом Уоллес рассказал в документальном фильме BBC "Путин против Запада".
В частности, Уоллес рассказал, что, хотя в РФ отрицали намерение наступать на Украину, однако "обе стороны понимали, что это ложь". Уоллес привел слова начальника Генштаба ВС РФ [Валерия] Герасимова, которые тот произнес 11 февраля 2022 года.
"Это была демонстрация устрашения или силы, то есть: я собираюсь солгать тебе, ты знаешь, что я лгу, и я знаю, что ты знаешь, что я лгу, и я все еще буду лгать тебе. Я думаю, что говорилось о том, чтобы сказать: Я могучий", - сказал Уоллес.
В конце встречи Герасимов заявил Уоллесу, что Россия "никогда больше не будет унижена".
Отметим, что сегодня на BBC выйдет фильм "Putin vs the West" с воспоминаниями Уоллеса и Джонсона.
Ранее мы писали о том, что Джонсон рассказал, как Путин пригрозил ему ракетным ударом накануне вторжения в Украину.
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