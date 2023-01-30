Министр обороны Великобритании Бэн Уоллес рассказал о разговоре с представителями РФ перед вторжением России в Украину.

Об этом Уоллес рассказал в документальном фильме BBC "Путин против Запада".

В частности, Уоллес рассказал, что, хотя в РФ отрицали намерение наступать на Украину, однако "обе стороны понимали, что это ложь". Уоллес привел слова начальника Генштаба ВС РФ [Валерия] Герасимова, которые тот произнес 11 февраля 2022 года.

"Это была демонстрация устрашения или силы, то есть: я собираюсь солгать тебе, ты знаешь, что я лгу, и я знаю, что ты знаешь, что я лгу, и я все еще буду лгать тебе. Я думаю, что говорилось о том, чтобы сказать: Я могучий", - сказал Уоллес.

В конце встречи Герасимов заявил Уоллесу, что Россия "никогда больше не будет унижена".

Отметим, что сегодня на BBC выйдет фильм "Putin vs the West" с воспоминаниями Уоллеса и Джонсона.

Ранее мы писали о том, что Джонсон рассказал, как Путин пригрозил ему ракетным ударом накануне вторжения в Украину.

Тем временем война в Украине продолжается уже 341-й день. Мы следим за новостями 30 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 340-го дня войны. Продолжаются атаки РФ на Бахмут. По данным Института изучения войны, там действует уже не только ЧВК "Вагнер", но и кадровые российские части. Продолжаются российские атаки в Угледаре. Судя по видеороликам, обстрелы позиций ВСУ в городе не прекращаются.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.