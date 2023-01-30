Угрозы Путина звучали перед 24 февраля 2022 года во время телефонного звонка. Коллаж Твиттер

Бывший премьер Британии Борис Джонсон рассказал, как президент РФ Владимир Путин грозил ему ракетным ударом накануне 24 февраля 2022 года (перед полномасштабным вторжением в Украину).

Об этом пишет "Би-Би-Си".

Путин и Джонсон разговаривали по телефону за несколько недель до начала войны. По утверждению экс-премьера, он пытался убедить президента РФ, что Украина в ближайшее время не вступит в НАТО, пишет издание.

Подробности разговора Джонсон раскрыл в документальном фильме Putin vs the West, который выйдет сегодня на "Би-Би-Си".

"Он сказал: "Борис, вы говорите, что Украина не вступит в НАТО в скором времени. О каком именно времени идет речь?" И я сказал: "Она не вступит в НАТО в обозримом будущем. Вы прекрасно это знаете", - рассказал Джонсон.

В какой-то момент разговора Путин "как бы пригрозил" ему:

"Он сказал: "Борис, я не хочу причинять тебе боль, но с ракетой это займет всего минуту" или что-то в этом роде".

Джонсон вспомнил, что у российского президента при этом был "очень расслабленный тон":

"Судя по той отстраненности, которая у него была, он просто подыгрывал моим попыткам склонить его к переговорам".

Война в Украине продолжается уже 341-й день. Мы следим за новостями 30 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 340-го дня войны.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.