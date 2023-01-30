Бывший премьер Британии Борис Джонсон рассказал, как президент РФ Владимир Путин грозил ему ракетным ударом накануне 24 февраля 2022 года (перед полномасштабным вторжением в Украину).

Об этом пишет "Би-Би-Си".

Путин и Джонсон разговаривали по телефону за несколько недель до начала войны. По утверждению экс-премьера, он пытался убедить президента РФ, что Украина в ближайшее время не вступит в НАТО, пишет издание.

Подробности разговора Джонсон раскрыл в документальном фильме Putin vs the West, который выйдет сегодня на "Би-Би-Си".

"Он сказал: "Борис, вы говорите, что Украина не вступит в НАТО в скором времени. О каком именно времени идет речь?" И я сказал: "Она не вступит в НАТО в обозримом будущем. Вы прекрасно это знаете", - рассказал Джонсон.

В какой-то момент разговора Путин "как бы пригрозил" ему:

"Он сказал: "Борис, я не хочу причинять тебе боль, но с ракетой это займет всего минуту" или что-то в этом роде".

Джонсон вспомнил, что у российского президента при этом был "очень расслабленный тон":

"Судя по той отстраненности, которая у него была, он просто подыгрывал моим попыткам склонить его к переговорам".

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