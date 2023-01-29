Канцлер Германии Олаф Шольц в будущем будет пытаться достичь прекращения войны против Украины с помощью прямых переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом пишет "Welt".

"Я также снова буду говорить с Путиным по телефону, потому что надо говорить друг с другом. Именно Путин должен вывести войска из Украины и прекратить эту ужасную бессмысленную войну, которая уже стоила сотни тысяч жизней", - заявил Шольц.

Также он добавил, что пока РФ будет продолжать войну, не прекращая агрессию, текущая ситуация не изменится.

По словам Шольца, хотя телефонные разговоры с Путиным "не были невежливыми по тону", он неоднократно давал понять, что хочет "силой аннексировать территории соседней страны", что является "неприемлемым".

"Иногда обсуждались обмен пленными, экспорт зерна из Украины и Запорожская АЭС. Но для меня важно, чтобы переговоры всегда возвращались к актуальной теме: как миру выйти из этой ужасной ситуации. Предпосылка для этого очевидна: вывод российских войск", - заявил немецкий канцлер.

Вчера во время приема в Елисейском дворце, как пишет TF1 INFO, о том же говорил и президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Некоторые лица в то или иное время могли упрекнуть меня в диалоге с Россией, но я буду продолжать разговаривать с РФ", - сказал он.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему не интересны переговоры с Владимиром Путиным и для него российский президент "никто".

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