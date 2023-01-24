Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что с приближением годовщины войны в Украине некоторые люди в США и других странах Запада продолжают рекомендовать, чтобы Киев как можно скорее вступил в переговоры с Россией.

Об этом он написал в статье для Politico.

По мнению Кулебы, у таких советчиков могут быть добрые намерения, но они, похоже, не осознают, что Россия не предлагала никаких значимых переговоров и по-прежнему сосредоточена на военном уничтожении Украины.

Но есть более важный момент, который игнорируют сторонники мира любой ценой: Украина уже более восьми лет ведет переговоры с Россией, пишет Кулеба. Он имеет в виду Минский процесс, инициированный в 2014 году и включавший Украину, Россию, Францию и Германию.

"В течение восьми лет Украина и Запад пытались положить конец войне с помощью политики и дипломатии. Украина согласилась заморозить линии фронта и вела многолетние бесплодные переговоры, чтобы избежать эскалации и сохранить мир в Европе. Излишне говорить, что это не сработало. Пока мы сдерживались, Россия наращивала силу. Минский процесс завершился, когда Россия развязала разрушительную тотальную агрессивную войну против Украины в конце февраля 2022 года", - заявил Кулеба.

Он написал, что в связи с этим всему международному сообществу следует внимательно изучить уроки "Минска".

Кулеба перечислил пять таких уроков, которые Киев извлекл из переговоров с Россией:

Урок №1: замораживать войну и откладывать решение территориальных проблем на будущее — ошибка. "Архитекторы "Минска" считали, что фиксации статус-кво и снижения боевых действий будет достаточно для постепенного ослабления конфликта. Это убеждение, основанное на ложной предпосылке о якобы готовности России идти на компромисс, привело к настоящей катастрофе для Украины, европейского порядка и всего мира".

Урок №2: Россия ведет переговоры недобросовестно. "Мир видел в "Минске" площадку для диалога и путь к миру, а Россия видела в нем инструмент для неуклонного достижения своих агрессивных целей и уничтожения Украины путем политического давления и без необходимости запуска полномасштабного вторжения".

Урок №3: деоккупацию Крыма нельзя игнорировать. "Стратегия Запада по противодействию российской угрозе должна была основываться на решительных шагах по деоккупации всех украинских территорий уже в 2014 году", включая Крым.

Урок №4: Россия не отвечает взаимностью конструктивным языком и политикой. "Путинская Россия выдумывает сложные комбинации, чтобы обманывать других, а не искать общий интерес, даже самый прагматичный".



Урок №5: партнеры должны заставлять Россию, а не Украину, идти на уступки.

Ранее Кулеба критиковал партнеров за недостаточную военную помощь Украине.

Между тем в Италии недавно заявили, что европейские страны пока не могут просить Украину возвращаться к переговорам с Россией. Это станет возможным только после прекращения боевых действий со стороны РФ.