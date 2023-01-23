Европейские страны пока не могут просить Украину возвращаться к переговорам с Россией. Это станет возможным только после прекращения боевых действий со стороны РФ.

Об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в интервью изданию Il Messaggero.



По его словам, некоторые из мировых лидеров пытаются просить европейские страны смягчить свою позицию в пользу переговоров с Владимиром Путиным. Однако Таяни уверен, что Украина сможет начать переговоры с РФ только при прекращении боев и бомбардировок.

"Кто-то пытается попросить некоторые европейские страны смягчить свою позицию в пользу переговоров с Путиным. Но договоренность будет возможна только в том случае, если Россия решит прекратить военные действия, если она решит прекратить беспорядочные бомбардировки мирных жителей и стратегических объектов. Только тогда Европа сможет попросить Украину начать переговоры", - сказал он.

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