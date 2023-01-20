Кандидатуру Романа Абрамовича в качестве переговорщика Украины с Россией в начале войны предложил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Об этом рассказал продюсер Александр Роднянский в интервью.

"Первым, кто позвонил мне после начала вторжения, был мой сын. А вторым - Андрей Ермак, который попросил подключить Романа Абрамовича к переговорному процессу. Ни здрасте, ни досвидания, а сразу сказал - "Давай с Абрамовичем поговорим", - заявил Роднянский.

По его словам, обсуждение кандидатуры посредника началось еще до начала полномасштабной войны.

"Последние передвоенные месяцы напряжения я разговаривал со многими украинскими друзьями и политиками и они говорили о необходимости найти кого-то, кто мог бы стать полноценным посредником, потому что им казалось, что посредники, назначенные Кремлем, не доносят, не справляются, не формулируют то, что они говорят. Я на это всегда отвечал, что не знаю политиков кремлевских в целом, но я знаю практически всех российских крупных бизнесменов. И я сказал, что лучший человек, которого я знаю - Роман Аркадьевич Абрамович", - заявил он.

Он сказал, что "Абрамович обладает эмпатией" и что у него есть возможность доносить позицию непосредственно до руководства РФ.

В тоже время, Роднянский заявил, что после трагедии в Буче переговоры стали невозможны и с тех пор стороны с участием Абрамовича общаются только об обмене пленными.

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