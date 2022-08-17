Сегодня в Буче похоронили тела 21 человека, которые были убиты в феврале-марте и которых не удалось опознать.

Об этом сообщил секретарь Бучанского горсовета Тарас Шаправский в комментарии ТСН.

Предварительно у погибших отобрали образцы ДНК, чтобы можно было в будущем установить их личности.

Процесс похорон неопознанных людей в Буче продолжается уже более недели. Всего не идентифицированы более 50 человек. 15 из них похоронили 9 августа.

Как сообщается, на территории Бучанской громады за февраль-март погибли 419 человек.

При этом в лесах Бучи продолжают находить тела замученных мирных жителей спустя три месяца после деоккупации.

Война в Украине продолжается уже 175-й день. "Страна" следит за происходящим 17 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 174-го дня войны. Вчера был нанесен новый удар по военным объектам РФ в Крыму. С утра взорвался склад боеприпасов под Джанкоем. Российское Минобороны заявило о диверсии. РФ нанесла массированные ракетные удары по Харькову и Житомирской области, где попадание пришлось по военному аэродрому. Президент Владимир Зеленский ответил отказом на петицию с призывом разрешить мужчинам выезжать из Украины, по его словам, это произойдет только после окончания действия военного положения.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, почему в Киеве начали сносить памятные знаки Михаилу Булгакову.