С 24 февраля война в Украине забрала жизни, как минимум, 5237 гражданских, еще 7035 ранены.

Такие данные публикует управление Верховного комиссара ООН по правам человека.

"Причиной большей части зафиксированных случаев гибели или ранения гражданских лиц было применение оружия взрывного действия с большой зоной поражения, в том числе обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары", - сообщают в ООН.

Погибли 2019 мужчин, 1379 женщин, 164 мальчика и 143 девочки. Пол 41 ребенка и 1491 взрослого пока не удалось установить.

Больше всего мирных жителей погибло в марте - 3120 человек, в апреле - 670, в мае – 456 и в июне – 367 мирных жителей.

Ранее в полиции сообщили, что только в Киевской области нашли тела почти полутора тысяч убитых мирных жителей.

Тем временем Международный уголовный суд готовится предъявить России обвинения в преступлениях в Украине зимой.

Война в Украине продолжается уже 153-й день. "Страна" следит за происходящим 26 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 152-го дня войны. На Донбассе российские войска продолжали бои за прорыв к Северску и Бахмуту и штурм одной из крупнейших в Украине Углегорской ТЭС. "Власти" захваченных РФ районов Запорожской области заявили о планах провести "референдум" о присоединении к РФ в первой половине сентября. В Украину продолжало поступать все больше западной техники, которая может сыграть свою роль при контрнаступлении. Вчера Киев получил от Германии первые три зенитные самоходные установки Gepard, а Офис президента сообщил, что Польша передала Украине партию танков PT-91 Twardy.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, кого и почему поменяют в украинской власти в ближайшее время.