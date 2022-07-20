Международный уголовный суд готовится предъявить России обвинения в преступлениях в Украине уже этой зимой.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Первоначальный случай может быть представлен к концу года или началу следующего года, сказали источники на условиях анонимности. Окончательная дата еще не установлена, и процесс может затянуться, поскольку для подготовки дела требуется время, добавили источники. Они отказались раскрывать конкретные детали рассматриваемого дела.

В марте была создана совместная следственная группа в составе нескольких европейских судебных органов для сбора доказательств предполагаемых преступлений России в Украине. Прокуратура МУС является участником следственной группы, работу которой поддерживает агентство Европейского Союза по сотрудничеству в области уголовного правосудия.

По словам людей, отдельно МУС и Украина ведут переговоры о передаче Киевом суду как минимум одного российского военнопленного. По словам источников, этот человек может захотеть дать показания против высокопоставленных российских командиров.

С тех пор, как Россия вторглась в Украину в феврале, Верховный комиссар ООН по правам человека зафиксировала более 11 500 жертв среди гражданского населения. По состоянию на 12 июля были убиты не менее 5024 мирных жителей, в том числе около 300 детей, но агентство ожидает, что реальные цифры значительно выше.

Российские силы обвиняются в нападениях на гражданские здания и зверствах в украинских городах, таких как Буча.

Между тем буквально на днях сообщалось, что Международный суд ООН в Гааге начнет рассматривать по сути дело об обвинении России в геноциде украинцев уже в октябре.

Ранее мы писали, что уже 42 страны обратились в Международный уголовный суд ООН в Гааге в связи с военными преступлениями России в Украине.