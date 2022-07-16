Власти Украины разослали крупнейшим американским и европейским банкам письмо с требованием прекратить обслуживание компаний, которые торгуют российской нефтью.

Об этом газете Financial Times сообщил советник президента Украины по экономике Олег Устенко.

Послание направлено американским банкам JPMorgan Chase, Citigroup, британскому HSBC и французскому Credit Agricole.

Там также содержится предложение продать доли в российских нефтегазовых монополиях, которыми владеют указанные финучреждения.

Тональность этого письма практически угрожающая - банкам грозят иском в Гаагский трибунал и заявляют, что не допустят до проектов по восстановлению Украины.

При этом Financial Times отмечает, что Международный уголовный суд не рассматривает дела против стран или компаний - только физических лиц.

В комментарии газете Устенко обвинил банки в затягивании военных действий и раскритиковал прогноз JPMorgan, который предположил рост стоимости нефти до 380 долларов за баррель при установлении потолка цен на российские энергоносители.

"С моей точки зрения, они совершают военные преступления, потому что они помогают режиму Путина",- сказал Устенко.

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