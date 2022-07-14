Россия сможет сколько угодно поставлять нефть странам-потребителям при соблюдении потолка цен, заявила глава Минфина США Джанет Йеллен.

"Мы предлагаем исключение, которое позволит России экспортировать нефть, пока цена не превышает уровня, который еще предстоит установить. В противном случае Россия окажется в ситуации, в которой будет полностью отрезана от важнейших услуг, что, вероятно, перекроет экспорт существенного объема российской нефти", - заявила Йеллен в ходе пресс-конференции на индонезийском острове Бали.

Глава Минфина считает, что Россия должна быть готова согласиться с предельной установленной ценой на ее нефть, иначе в противном случае в отношении страны будет принята более суровая стратегия.

Также без введения потолка цен на нефть или ценового исключения из планируемого запрета, будет наблюдаться намного более значительный рост мировых цен. При этом она выразила надежду, что Китай и Индия поддержат ограничение цен на российскую нефть.

Ранее министр представила план ограничения цен на экспортируемую из России нефть. Он предполагает ограничение доходов Москвы от нефти при сохранении поставок российской нефти на рынок, что должно предотвратить новый скачок мировых цен.

В тоже время в самой РФ заявляют, что не будут поставлять нефть на рынок по ограниченным ценам, так как на неё есть спрос и по ценам обычным.

Напомним, что доходы России от нефтяного экспорта в июне увеличились и превысили $20 млрд, несмотря на снижение физических объемов продажи.

Также мы писали, что мировая цена на нефть может вырасти на 40%.