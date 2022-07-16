Переговоры президента США в Саудовской Аравии, судя по всему, прошли не слишком удачно.

Об этом пишет Телеграм-канал "Политика Страны".

Хотя главной целью Джо Байдена было добиться от Эр-Рияда значительного увеличения добычи нефти, чтобы снизить доходы России от высоких цен, на итоговой пресс-конференции американский президент заявил всего лишь о том, что "США и Саудовская Аравия обсудили возможность обеспечения адекватного предложения нефти на мировых рынках".

Но лучшим свидетельством "успеха" переговоров является тот факт, что после них Байден заявил, что считает наследного принца Саудовской Аравии ответственным за убийство журналиста Джамаля Хашогги и не жалеет о своих прежних угрозах превратить Саудовскую Аравию в страну-изгоя в связи с убийством журналиста.

Как писала "Страна", от визита Байдена в Саудовскую Аравию западные СМИ и не ждали обрушения цены на нефть, ради чего президент и отправился на Ближний Восток.

Мы также описывали, как начался визит Байдена в эту ближневосточную страну.