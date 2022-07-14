Поездка Байдена в Саудовскую Аравию вряд ли обрушит цены на нефть.

Такое мнение высказало издание Politicо.



По мнению автора статьи Бена Лефевра, давление американского президента вряд ли убедит лидеров королевства закачать на мировой рынок больше баррелей.

Президент Джо Байден ранее сообщил, что его поездка в Саудовскую Аравию преследует все возможные цели: от усиления безопасности в регионе до координации политики с королевством.

Но на самом деле лидеру США нужно единственное, что он не может получить – больше нефти, считает Лефевр.

Неизвестно, способна ли Саудовская Аравия вообще достаточно быстро нарастить производство, чтобы это повлияло на ситуацию.

Эксперты в сфере энергетики предостерегают, что экономические проблемы США продолжатся.

"Я не ожидаю, что Байден выедет оттуда с обещанием увеличить добычу нефти. Для США такая просьба была бы слишком грубой, а для Саудовской Аравии – слишком прямолинейной", - сказал, в частности, глава Центра глобальной энергетики Atlantic Council Дэвид Голвин.

Ранее "Страна" писала, что США хотят заставить Россию продавать нефть по низкой цене.

Также мы рассказывали, что глобальная нехватка энергоресурсов, которая уже привела к дефициту и росту цен на электроэнергию и топливо, может еще сильнее усугубиться.