Президент США Джо Байден завершил визит в Израиль и отправился в Саудовскую Аравию. Там его встретил наследный принц Мохаммед бин Салман, с которым глава Белого дома стукнулся кулаками вместо рукопожатия.

В Израиле по пути в аэропорт Тель-Авива Байден традиционно растерялся и какое-то время не понимал, куда идти.

"Я направляюсь в ту сторону?" - спросил он.

После его прибытия в Джидду главная интрига заключалась в том, состоится ли встреча и рукопожатие с принцем. Ведь Белый дом уходил от комментариев о возможных контактах президента. Однако наследный принц сам встретил Байдена и политики, согласно протокола в пандемию, стукнулись кулаками в знак приветствия.

Хотя в прошлом Байден обещал превратить Саудовскую Аравию в изгоя из-за убийства журналиста Джамаля Хашогги, к которому принц прямо причастен.

Визит Байдена совпал с открытием Саудовской Аравией своего неба для самолетов, следующих в Израиль и обратно: управление гражданской авиации королевства накануне объявило о решении разрешить доступ в саудовское воздушное пространство всем гражданским авиаперевозчикам.

Белый дом назвал событие "историческим" и результатом дипломатии Байдена, хотя ранее в противоположном направлении - из Саудовской Аравии в Израиль - уже летал его предшественник Дональд Трамп.

Советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан похвалил власти королевства за "решение, которое включает полеты в Израиль и из Израиля", и поспешил заявить, что это результат настойчивой и принципиальной дипломатической работы Байдена.

В середине июня Байден заявил, что не собирается встречаться лично с фактическим лидером Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом.

Как писала "Страна", от визита Байдена в Саудовскую Аравию не ждут обрушения цены на нефть, ради чего президент и отправился на Ближний Восток.