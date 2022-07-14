Президент международного форума БРИКС Пурнима Ананд заявила, что Саудовская Аравия, Египет и Турция планируют вступить в соответствующую организацию. Об этом пишут "Известия".

По словам Ананд, решение по некоторым из государств может быть принято уже на следующем саммите, который пройдет в 2023 году.

Ранее в экономическое объединение Бразилии, России, Индии и Китая изъявили желание вступить Аргентина и Иран. В западной прессе по этому поводу заявили, что после санкций "Путин ищет новые альянсы".

Позже в БРИКС могут войти не только Аргентина и Иран, но и Индонезия с Египтом. В статье Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщалось, что на включении четырех новых государств в БРИКС настаивает Китай, но Индия, Бразилия и Южно-Африканская Республика выступают против кандидатур Индонезии и Египта.

Напомним, ранее прошел саммит БРИКС, который организовал Пекин. Это был первый международный форум президента России с другими главами ведущих государств с момента начала войны. Страны БРИКС заявили, что поддерживают переговоры между Россией и Украиной.