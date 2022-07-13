С 1 августа Германия остановит закупки российского угля, а с 31 декабря откажется от российской нефти.

Об этом сообщил замминистра финансов Йорг Кукис, пишет Reuters.

"Любой, кто знает историю трубопровода "Дружба", который уже был инструментом советской империи в Восточной Европе, знает, что избавление от этой зависимости — дело не тривиальное, но это то, чего мы добьемся через несколько месяцев", - заявил чиновник.

На Россию приходится 40 процентов германского импорта угля и 40 процентов импорта нефти.

Напомним, в Германии и Франции готовятся к кошмарному сценарию в случае прекращения поставки газа из России.

Также мы писали, что Индия резко увеличила закупку российского угля и нефти из-за скидок от РФ.

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