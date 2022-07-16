Международный суд ООН в Гааге начнет рассматривать по сути дело об обвинении России в геноциде украинцев, вероятно, уже в октябре.

Такой вывод можно сделать из слов председателя рабочей группы по реинтеграции временно оккупированных территорий, посла по особым поручениям Министерства иностранных дел Антона Кориневича.

Он рассказал, что свой Меморандум Украина передала суду в Гааге еще первого июля.

"Мы подали меморандум, 1 июля мы это сделали. Это значит, что у Российской Федерации есть три месяца, чтобы подать, если она имеет их, свои возражения по юрисдикции суда по этому делу. Затем суд может переходить к решению дела по существу", - рассказал он.

Кориневич также уточнил, что Украина может привлечь к ответственности и Россию как государство, и конкретных лиц.

Ранее мы писали, что уже 42 страны обратились в Международный уголовный суд ООН в Гааге в связи с военными преступлениями России в Украине. Однако россиянам не грозит задержание на родине, так как Москва не входит в состав МУС.

Также напомним, что 16 марта Международный суд ООН постановил, что Россия должна немедленно прекратить войну против Украины. Однако Кремль отказался выполнять это требование.

Тем временем война в Украине продолжается уже 143-й день. "Страна" следит за происходящим 16 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 142-го дня войны. В Генштабе сообщали, что бои велись в Донецкой области и все попытки наступления россиян были отбиты. К юго-западу от Донецка в районе Угледара активизировались штурмовые действия противника, которых там давно не было. Также вчера под обстрелы попали учебные заведения в Харькове, Николаеве и Днепропетровской области. Тем временем министр обороны Алексей Резников предрек контрнаступление ВСУ уже в этом году.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.