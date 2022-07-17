В Киевской области уже обнаружены 1346 тел мирных жителей, убитых на территориях, которые захватила в феврале-марте российская армия.

Об этом сообщил в эфире телемарафона начальник областного Главного управления Национальной полиции Андрей Небитов, добавив, что эта цифра - не окончательная.

"Каждый день мы работаем и, к сожалению, на позициях, где размещалась армия Российской Федерации, мы находим все новые тела погребенных людей, временно похороненных", — сказал Небитов.

По его словам, большинство людей были убиты из огнестрельного оружия. Кроме того, в Киевской области около 300 человек считаются пропавшими без вести.

Отметим, что всего, по данным ООН, за время войны в Украине убиты 5024 мирных жителя и ранены 6520.

Война в Украине продолжается уже 144-й день. "Страна" следит за происходящим 17 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 143-го дня войны. За этот период Генштаб ВСУ сообщил, что украинские военные отбили несколько штурмов противника в Донецкой области. На фоне активных боевых действий в Украине и на Западе продолжаются споры вокруг раздачи повесток мужчинам в общественных местах. Также на Западе говорят, что Украине следует перехватить инициативу на поле боя к концу лета, иначе в единстве партнеров могут возникнуть трещины - и зазвучат призывы к Киеву уступить часть территорий России.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как живут в Европе украинские беженцы на пятом месяце войны.