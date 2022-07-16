Основная часть жителей Приморского района Мариуполя и не только снова осталась без водоснабжения.

Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Основная часть Приморского района снова без водоснабжения. И не только", - написал он.

По словам Андрющенко, дело в том, что оккупанты оставили насосные станции без электроснабжения.

"Почему? Просто "специалисты" снова доигрались с электричеством и теперь насосные снова обесточены. Правда, об этом не скажут в новостях про "жизнь возвращается", - сказал он.

Ранее Мариупольский горсовет опубликовал фото ценников на предметы гигиены в оккупированном городе. Все цены в полтора-два раза выше, чем в не захваченных городах Украины, но есть и сопоставимые ценники. Так, моющее средство Fairy "нежные руки" стоит 108 грн (в Киеве - 60 грн), шампунь Shauma стоит в Мариуполе 185 грн (в Киеве такой - 108), набор губок для посуды - 71 грн (в Киеве - 38 грн).

Кроме того, мэр Мариуполя заявил, что восстановление города обойдется более чем в 14 млрд долларов и займет 7-10 лет. По его словам, из-за войны уничтожены или повреждены 1356 многоэтажных домов, разбомблены 40% частных домов. Большинство из них не подлежит реконструкции. Поэтому в планах - строительство новых объектов.

Напомним, война в Украине продолжается уже 143-й день. "Страна" следит за происходящим 16 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 142-го дня войны. В Генштабе сообщали, что бои велись в Донецкой области и все попытки наступления россиян были отбиты. К юго-западу от Донецка в районе Угледара активизировались штурмовые действия противника, которых там давно не было. Также вчера под обстрелы попали учебные заведения в Харькове, Николаеве и Днепропетровской области. Тем временем министр обороны Алексей Резников предрек контрнаступление ВСУ уже в этом году.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.