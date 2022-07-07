Мариупольский горсовет публикует фото ценников на предметы гигиены в оккупированном городе. Все цены в полтора-два раза выше, чем в не захваченных городах Украины, но есть и сопоставимые ценники.

Об этом сообщается в Телеграм-канале горсовета.

Так, моющее средство Fairy "нежные руки" стоит 108 грн (в Киеве - 60 грн), шампунь Shauma стоит в Мариуполе 185 грн (в Киеве такой - 108), набор губок для посуды - 71 грн (в Киеве - 38 грн).

Шампунь "Чистая линия", который продают за 128 грн в Мариуполе, в Киеве можно купить по цене до 118 грн в зависимости от ингредиентов, упаковку прокладок, которая стоит 99 грн в Мариуполе, в Киеве можно найти за 50 грн.

Напомним, на восстановление Мариуполя понадобится 10 лет и 14 млрд долларов.

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