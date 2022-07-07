В оккупированном Мариуполе цены на моющее, шампунь, прокладки в полтора-два раза выше, чем в Киеве. Фото
Мариупольский горсовет публикует фото ценников на предметы гигиены в оккупированном городе. Все цены в полтора-два раза выше, чем в не захваченных городах Украины, но есть и сопоставимые ценники.
Об этом сообщается в Телеграм-канале горсовета.
Так, моющее средство Fairy "нежные руки" стоит 108 грн (в Киеве - 60 грн), шампунь Shauma стоит в Мариуполе 185 грн (в Киеве такой - 108), набор губок для посуды - 71 грн (в Киеве - 38 грн).
Шампунь "Чистая линия", который продают за 128 грн в Мариуполе, в Киеве можно купить по цене до 118 грн в зависимости от ингредиентов, упаковку прокладок, которая стоит 99 грн в Мариуполе, в Киеве можно найти за 50 грн.
Напомним, на восстановление Мариуполя понадобится 10 лет и 14 млрд долларов.
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