Восстановление Мариуполя обойдется более чем в 14 млрд долларов и займет 7-10 лет, заявил мэр города Вадим Бойченко.

По его словам, из-за войны уничтожены или повреждены 1356 многоэтажных домов, разбомблены 40% частных домов. Большинство из них не подлежит реконструкции. Поэтому в планах - строительство новых объектов.

Эксперты предварительно оценивают стоимость восстановления инфраструктуры более чем в 14 млрд долларов для проживания там 220 тысяч человек. Окончательная цифра будет названа после оценки разрушенных домов после деоккупации.

Над планами будущего восстановления мариупольский горсовет работает с международными партнерами.

"Города-партнеры, такие как Гданьск, Варшава, Дрезден и Роттердам, разрушенные во время Второй мировой войны, также приобщаются к работам по восстановлению. Рассчитываем, что в плане Маршала для всей страны будет отдельный раздел для Мариуполя. Благодарю Президента Украины Владимира Зеленского, Президента Европейской комиссии Урсули фон дер Ляен и международные финансовые организации за постоянное внимание к нашему городу. Верю, вместе мы возродим Мариуполь и сделаем его еще лучше", - сказал Вадим Бойченко.

Скриншот: Telegram/Маріупольська міська рада

Ранее "Страна" писала, что назначенный оккупантами "глава" Мариуполя Константин Иващенко издал указ о выплатах тем, чье жилье пострадало во время боев. Таким пострадавшим обещают 16 тысяч рублей (около 8 тысяч гривен) за каждый квадратный метр.

Также мы рассказывали, что в захваченном Мариуполе водоснабжение еще не восстановлено, поэтому как альтернатива оккупанты предлагают местным жителям передвижные уличные душевые.