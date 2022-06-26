В захваченном Мариуполе водоснабжение еще не восстановлено, поэтому как альтернатива предлагаются передвижные уличные душевые.

По словам тех, кто уже прошел эту процедуру, за один сеанс можно успеть намылиться 4-5 раз и успеть обмыться.

Первые палатки с такими душевыми кабинками установили весной возле бывшего гипермаркета "Метро". Теперь их можно увидеть и в других местах города.

Ранее появилась информация, что захваченный Мариуполь зимой может остаться без отопления, а с палатками для обогрева на улице.

Зато оккупанты уже как минимум трижды вывезли металлопрокат из Мариуполя морем.

Война в Украине продолжается уже 123-й день. Мы следим за главными новостями 26 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 122-го дня войны. Украинские власти официально заявили, что Северодонецк и его пригороды ВСУ оставили. Под Славянском из Долгенького идет штурм Мазановки, бой там продолжается. Также штурмуют район Богородичного недалеко от Святогорска. Россия выпустила по Украине более полусотни ракет разных типов: воздушного, морского и наземного базирования. Они ударили по трем основным локациям - черниговскому учебному центру ВСУ "Десна", военным объектам под Житомиром и в районе Яворовского полигона Львовской области.

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Что будет зимой с отоплением в Украине — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".