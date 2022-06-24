На фоне сообщений о грядущем дефиците сельхозтоваров из Херсона фермеры вынуждены выбрасывать капусту на мусорник, потому что произведенный продукт некуда продать.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы и публикуют соответствующее видео.

На кадрах видно много, по виду, пригодной к использованию белокочанной капусты. Фермер рассказывает, что овощи выращивали с февраля, а теперь они никому не нужны - так как предложение в несколько раз превышает спрос.

Ранее "Страна" писала, как херсонцы продают дешево овощи в Крым, где местные бизнесмены их перепродают дороже в Россию.

Также сообщалось, что в Украине появился новый список дефицитных товаров.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 121-й день. Мы следим за главными новостями 24 июня в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.