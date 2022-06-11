В этом году Украину ждет дефицит арбузов и черешни. Это связано с тем, что основные регионы выращивания этих продуктов сейчас оккупированы российской армией.

Об этом заявил первый замминистра агрополитики Тарас Высоцкий в эфире телемарафона.

"По бахчевым культурам основные регионы выращивания – это Херсонская и Запорожская область. Выращиваются также бахчевые культуры, арбузы в Одесской области, но там меньше объемы", - сказал Высоцкий.

Высоцкий заявил, что "сложная ситуация" и с черешней, так как находящийся под контролем РФ Мелитополь в Запорожской области был в Украине главным центром ее выращивания.

Отметим, что в российских СМИ сейчас идут сюжеты о том, как мелитопольскую черешню начали завозить в Крым.

Ранее в Украине прогнозировали, что количество черешни в Украине из-за войны упадет на 50%.

Также мы писали, что в Украине новая волна продуктового ажиотажа. Мы уже писали, как украинцы на волне паники скупают соль, сахар и гречку. Теперь наметились новые дефицитные позиции: люди кинулись запасаться содой, уксусом, спичками. И во многих магазинах эти товары уже пропали из продажи и взлетают в цене. "Страна" разбиралась, куда пропали сода, уксус и спички.