В Мариуполе вчера заметили колонну российской военной техники численностью до 100 единиц, которая двигалась в сторону Запорожской области.

Об этом сообщает советник мэра Петр Андрющенко у себя в Telegram-канале и публикует соответствующее видео.

"В колонне на тягачах замечены БМД-4, часть людей воспринявшая за танки. Также большое количество БТРов. Кроме того, по пограничным с Запорожским селам Никольского и Мангушского районов поселилось большое количество русских солдат, завезенных КАМАЗами", - говорится в сообщении.

По словам Андрющенко, их расселяют преимущественно в помещениях школ.

"Местные сообщают, что большинство оккупантов совсем еще мальчики. Некоторые в разговорах говорят, что несут службу по призыву", - добавил он.

Война в Украине продолжается уже 143-й день. "Страна" следит за происходящим 16 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 142-го дня войны. В Генштабе сообщали, что бои велись в Донецкой области и все попытки наступления россиян были отбиты. К юго-западу от Донецка в районе Угледара активизировались штурмовые действия противника, которых там давно не было. Также вчера под обстрелы попали учебные заведения в Харькове, Николаеве и Днепропетровской области. Тем временем министр обороны Алексей Резников предрек контрнаступление ВСУ уже в этом году.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.