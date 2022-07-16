Секретные подробности массовых убийств в Буче, которыми располагала немецкая разведка, были слиты в прессу.

Об этом пишет в сегодняшнем номере Bild.

В начале апреля состоялось секретное заседание комитета обороны Германии, в рамках которого прошел брифинг БНД - немецкой разведки.

Там оглашалась информация, четко квалифицированная как секретная. Тем не менее, вскоре она появилась в СМИ, куда ее донесли присутствовавшие на брифинге депутаты Бундестага (в мероприятии принимали участие около 60 депутатов и чиновников).

Речь идет о перехваченных немецкими спецслужбами радиосообщениях российских солдат, доказывающих совершенные военные преступления.

Разговоры были записаны, в частности, немецкой разведкой. Предполагается, что ключевую роль в убийствах сыграли сотрудники российских наемных войск, таких как ЧВК "Вагнер", о чем в начале апреля сообщали германские издания.

Сейчас утечку расследует генпрокуратура Германии. Виновным грозит наказание по статье "государственная измена".

Председатель комитета обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерманн сказала по этому поводу: "Новые и старые депутаты должны понимать, что выдача секретов — это не тривиальное правонарушение, и наказания, связанные с выдачей секретов, могут привести к реальным последствиям".

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