В Буче хотят до конца лета разобрать "кладбище" гражданских автомобилей. Владельцев всех авто уже удалось установить.

Об этом в комментарии "Стране" рассказал секретарь Бучанского горсовета Тарас Шаправский.

"Мы решили налаживать благоустройство Бучи и приводить в порядок территории, на которых есть несанкционированные свалки. Тем более, у нас есть соответсвующие рекомендации экологической инспекции, что в ближайшее время нужно упорядочить это "кладбище" авто и вывезти отходы", — объясняет Шаправский.

По его словам, на сегодняшний день сотрудники полиции смогли установить владельцев всех автомобилей.

"Согласно требованиям законодательства, вместе с Нацполицией мы будем обращаться к каждому владельцу, чтобы он забрал свой автомобиль. Если по каким-то причинам владелец откажется его забирать, то коммунальные службы будут сдавать их специальным организациям на утилизацию. Также мы планируем дать объявление в газету, чтобы те владельцы машин, которые не получили письменного сообщения, имели возможность ознакомиться с информацией и принять меры", — говорит секретарь горсовета.

Шаправский добавил, что сейчас автомобилей на "кладбище" стало меньше. Изначально там было более сотни машин — от легковых до грузовиков.

"Владельцы постепенно обращаются к нам, предъявляют соответсвующие документы и имеют возможность забрать авто с того места. Наше задание — буквально до конца лета зачистить ту локацию, чтобы там не было строительного мусора и авто", — заявил Шаправский.

При этом секретарь Бучанского горсовета объяснил, что в случае, если владелец автомобиля погиб, действует другой механизм.

"У владельца есть правонаследник. Если спустя полгода после публикации в газете никто не обратился за авто, тогда у Нацполиции и органов местного самоуправления есть право этот автомобиль реализовать и положить деньги на специализированный счёт. И если на протяжении трёх лет за этими деньгами никто не обращается, они перечисляются в местный бюджет", — рассказывает Шаправский.

Кроме того, он сообщил, что с "кладбища" автомобилей в Буче уже вывезли российскую военную технику. Из остатков этой техники в городе планируют сделать музей "освобождения Бучи".

"Военную технику мы отбуксировали на специализированную охраняемую площадку и освободили локацию на улице Депутатской от российской техники", — сказал Шаправский.

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