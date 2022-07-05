В правительстве назвали принципы и этапы процесса восстановления Украины, который обсуждали в рамках специальной международной конференции в Лугано (Швейцария).

В декларации, которую участники конференции утвердили по итогам, изложены семь принципов процесса восстановления Украины. Их перечислила пресс-служба Кабмина:

1. Партнерство (процесс восстановления Украина будет реализовать вместе с международными партнерами).

(процесс восстановления Украина будет реализовать вместе с международными партнерами). 2. Направленность на реформы (восстановление страны должно способствовать внедрению реформ в соответствии с рекомендациями ЕС).

(восстановление страны должно способствовать внедрению реформ в соответствии с рекомендациями ЕС). 3 . Прозрачность , которая включает подотчетность и верховенство права.

, которая включает подотчетность и верховенство права. 4. Демократическое участие (восстановления Украины должно быть целостным усилием всего общества).

(восстановления Украины должно быть целостным усилием всего общества). 5. Привлечение стейкхолдеров , то есть в сотрудничестве с национальными и международными участниками, включая частный сектор, общество и местную власть.

, то есть в сотрудничестве с национальными и международными участниками, включая частный сектор, общество и местную власть. 6. Гендерное равенство и инклюзия , которые предполагают уважение прав человека.

, которые предполагают уважение прав человека. 7. Устойчивое развитие, которое подразумевает постоянную перестройку Украины для устойчивого развития до 2030 года.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что работа над имплементацией плана восстановления Украины начнется уже с 5 июля.

Также он рассказал, что программа будет состоять из трех этапов.

Первый — это оперативное обновление критической инфраструктуры, восстановление дорог, мостов, подачи электроэнергии и воды. На этом этапе Украина просит партнеров о поддержке уже сегодня.

Второй этап - "быстрое обновление", которое начнется после окончания боевых действий и будет включать в себя разные проекты. Среди них - ремонт школ, больниц, строительство временного жилья, возвращение жизни в разрушенные города и громады.

Третий этап - долгосрочная трансформация, которая будет касается всех сфер от образования и медицины до экологии.

Напомним, что в целом план восстановления Украины оценивается в 750 миллиардов долларов. Ранее правительство Украины перечислило ключевые его статьи.

Также мы писали, что Еврокомиссия предложила провести осенью международную конференцию по восстановлению Украины.