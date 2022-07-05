В план восстановления Украины, презентованный вчера в швейцарском Лугано, включили проект, который не имеет отношения к устранению последствий войны с Россией.

Речь о запуске скоростного ЖД-сообщения между Киевом и Варшавой. Его предложили построить еще в 2019 году. Тогда Министерство инфраструктуры анонсировало запуск скоростного железнодорожного маршрута Киев-Львов-Варшава-Берлин.

8 февраля, за три недели до вторжения РФ, пресс-служба Мининфраструктуры сообщила, что Украина и Польша "уже синхронизировали действия по реализации проекта" и "готовятся презентовать проект на уровне Европейского Союза".

Постройка такого пути обойдется в в 1,2 млрд долларов и позволит добираться из Киева до польской столицы за четыре часа.

Напомним, что 4 июля на международной конференции в Лугано, где обсуждали план восстановления Украины, пострадавшей от агрессии РФ. Украинское правительство презентовало программу, которую оценили в 750 миллиардов долларов.

Среди перечисленных пунктов: восстановление жилья и инфраструктуры, энергонезависимость,

укрепление безопасности и обороны, модернизация системы здравоохранения, перезапуск САП, НАБУ и др.

Также мы писали, что Еврокомиссия предложила провести осенью международную конференцию по восстановлению Украины.