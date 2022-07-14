В селе Демидов Киевской области 14 июля возобновится проезд по мосту, который 29 июня уничтожила молния и детонация взрывного устройства.

Об этом сообщил глава Дымерской территориальной громады Владимир Подкурганный в Facebook

"Две недели не было проезда через мост в Демидове. Завтра возобновляется полноценный проезд (и общественного транспорта) через мост, который отремонтировали на неделю раньше, чем планировалось", – написал он.

Напомним, что после взрыва заминированного моста через реку Ирпень из-за удара молнии погиб один человек.

С тех пор действовал временный объезд.

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