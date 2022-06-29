Киевская областная военная администрация публикует схему объезда поврежденного моста через реку Ирпень возле села Демидов.

Там сегодня в заминированный мост ударила молния, от взрыва один человек погиб, а двое получили ранения.

Движение транспорта в этом районе ограничено, поэтому легковому транспорту придется ехать по дороге М-07 Киев – Ковель – Ягодин.

А для грузового транспорта весом более 10 тонн предлагается еще более сложный альтернативный маршрут (указан на карте).

Ранее в Демидове Киевской области ВСУ подорвали дамбу, чтобы остановить наступление российских войск, после чего оказались подтопленными более 50 домов.

Война в Украине продолжается уже 126-й день. Мы следим за главными новостями 29 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 125-го дня войны. 28 июня количество погибших в Кременчуге Полтавской области, где ракета ударила по торговому центру, увеличилось до 25 человек.

Главным направлением российских атак в Луганской области остается Лисичанск. В Донецкой области РФ ведет штурмовые действия в направлении Углегорской ТЭС со стороны Мироновки. Севернее россияне наносят ракетные удары по Славянску

Обстреливают юг Украины - Николаев и область, Одесскую область.

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Подробности событий за 28 июня, аналитика и прогнозы — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".