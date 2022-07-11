С февраля по всей Германии было совершено почти 1300 политически мотивированных правонарушений против россиян и украинцев. С начала российского вторжения в Украину полиция Германии зарегистрировала 701 "антироссийское" и 592 "антиукраинских" преступлений.

Об этом пишет RND со ссылкой на данные министерства внутренних дел Германии.

К таким преступлениям полиция относит поступки, попадающие под статьи уголовного кодекса и связанные с войной, уточняет RND.

Для сбора информации о подобных правонарушениях федеральное ведомство по уголовным делам Германии (BKA) создало специальный центр сбора информации Isa Kiew, куда поступают сообщения о политически мотивированных преступлениях.

"В основном это оскорбления, порча имущества, но также и акты насилия", - рассказала министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер.

Ранее "Страна" писала, что в Австрии 19-летнего сирийца подозревают в изнасиловании 15-летней беженки из Украины. Преступник затащил подростка на труднодоступную для обзора железнодорожную насыпь и заставил там заняться сексом.

Война в Украине продолжается уже 138-й день. "Страна" следит за происходящим на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 137-го дня войны. Продолжалась "оперативная пауза", в ходе которой российские войска перегруппировываются, пополняются и отдыхают. На юге россияне активно перебрасывали свою технику с Донбасса в Запорожскую область, а из Крыма - в Херсонскую. The New York Times написала, что между Россией и Западом началось "соревнование глобальной выносливости". А также что военной помощи, принятой Конгрессом США, хватит до второго квартала следующего года.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях в Украине и вокруг нее.