Министр обороны Украины Алексей Резников признался, что до начала войны не верил, что РФ будет бомбить Киев и другие мирные города Украины, а наступление с юга и севера стало неожиданностью для разведки.

Об этом он сказал в интервью УП.

"Потому что я был убежден, и на основе данных разведки в том числе, что у главы Кремля была мечта, что его будут встречать с цветами на улицах как собирателя земель. Соответственно, не было смысла бомбить, и уж тем более город, где стоит Лавра. А у них же там мечты, скажем так, "восстановить" все эти истории. Потому я действительно ошибался, признаюсь. Теперь я более взвешенно делаю некоторые прогнозы", - сказал Резников.

По его словам, разведка в феврале уже понимала, что нападение произойдет в период с 20 по 25 февраля. На вопрос журналиста, почему тогда наступление с Беларуси стало неожиданностью, а на юге оказалось очень стремительным, он ответил, что "на всех рискованных зонах, которые вы назвали, россияне не имели признаков завершенного формирования масштабной ударной группировки".

"То есть россияне действительно пошли в атаку, не сформировав эти ударные группировки. С точки зрения военного искусства мы видели, что они не готовы, и поэтому мы говорили, что для формирования окончательной ударной группировки им нужно еще время – неделю, две, три", - говорит Резников.

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявлял, что если бы украинцев предупредили о вторжении РФ, это вызвало бы массовый поток беженцев. По его словам, 10-12 миллионов беженцев полностью парализовали бы дороги и армия бы не прошла по ним.

А на днях нардеп Гео Лерос обрушился с критикой на президента Владимира Зеленского и его команду за то, что те накануне начала войны они не готовились к ней, а убеждали всех, что ее не будет. После этого Леросу назначили принудительный привод в суд после критики власти.

Война в Украине продолжается уже 169-й день. "Страна" следит за происходящим 11 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 168-го дня войны. Возобновились активные действия россиян в Харьковской области. Также враг пытался охватить Бахмут с юга и зайти в тыл горловской группировке украинских войск. Противник возобновил наступление на Пески, бои продолжались. Тяжелой оставалась ситуация в районе Запорожской АЭС. Украина пригрозила обстрелять линии электропередач, если Россия начнет отключать станцию от украинской энергосистемы. Один из руководителей обороны Николаевской области, генерал Дмитрий Марченко, заявил, что Херсон точно будет освобожден до конца года.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.