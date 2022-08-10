В руководстве обороны Николаевской области заявили, что до конца года Херсон будет освобожден, и с этим закончится активная фаза войны.

Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил один из руководителей обороны Николаевской области, генерал Дмитрий Марченко.

По мнению Марченко, до конца года Херсон будет деоккупирован с вероятностью в 100%.

"То есть освобождение Херсона и окончание активной фазы ведения войны, а потом уже будут происходить какие-то более локальные военные действия. Но к концу года мы должны закончить основную фазу этой войны", - сказал он.

По мнению Дмитрия Марченко, весной 2023 года, если Запад поставит достаточно оружия, "мы будем праздновать победу".

"Я бы не хотел браться за прогнозы. Но если у нас будет то количество вооружения, которое нам было обещано, которое нам необходимо, то, думаю, весной следующего года мы будем праздновать победу", - заявил Марченко.

Напомним, в начале августа в ВСУ заявили, что Украина и Россия готовятся к "чрезвычайно активной фазе" войны на юге.

Также мы писали о том, что Подоляк назвал слова про контрнаступление на Херсон "частью информационно-психологической операции".

Война в Украине продолжается уже 168-й день. "Страна" следит за главными новостями 10 августа в обновляемом материале.

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