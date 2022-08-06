Россия пытается подтянуть дополнительные резервы в Херсонскую область, где ВСУ на днях уничтожили три склада боеприпасов противника. Украинские бойцы поражают технику, склады и опорные пункты врага, чтобы ослабить его наступление.

Об этом сообщает начальница координационного пресс-центра сил охраны и обороны юга Наталия Гуменюк в эфире национального телемарафона.

"Недооценивать [врага] нельзя. Те резервы, которые они пытаются подтянуть, они достаточно существенны, чтобы иметь силы их поразить, но наши усилия все же имеют успех, пораженные ЗРК накануне, склады боеприпасов, опорные пункты и командные пункты - это существенное влияние на дальнейшее развитие их ситуации. Наша задача сейчас - их ослабить, чтобы они не имели тех сил, которыми пытаются двинуться вперед", - заявила Гуменюк.

По данным The Times, Россия стянула 25 тысяч войск на юг Украины и будет пытаться оцепить Николаев.

Как сообщали в ВСУ, Украина и Россия готовятся к "чрезвычайно активной фазе" войны на юге.

На этом фоне в США и Киеве растет тревога о том, сможет ли Запад предотвратить аннексию захваченной РФ части Украины.

Как писала "Страна", война в Украине продолжается уже 164-й день. "Страна" следит за происходящим 6 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 163-го дня войны. Обстрелу подверглась Запорожская АЭС. В Николаеве объявили комендантский час на все выходные. Ранее губернатор Виталий Ким уже озвучивал планы закрыть Николаев на несколько дней, чтобы найти людей, которые могут сотрудничать с РФ. В ВСУ сообщили, что и Украина, и Россия готовятся к началу чрезвычайно активной фазы войны на юге. Россияне готовят ударную группировку на Криворожском направлении.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.