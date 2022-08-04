Россияне заметно усиливают свои позиции на юге Украины.

Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов на брифинге.

"Продолжается заметное усиление позиций противника на захваченных территориях. К северо-восточным регионам Херсона стянуто большое количество вооружения и военной техники.

Не исключено, что противник может или будет пытаться совершить наступательные действия вглубь нашей обороны, чтобы заставить ВСУ прекратить расширение плацдарма и перейти к обороне", – заявил он.

Ранее мы писали, что советник главы Министерства внутренних дел Ростислав Смирнов сообщил, что россияне перебрасывают почти все резервы своих войск на юг Украины. После этого армия РФ может приступить к штурму на Николаевском, Криворожском и Запорожском направлениях.

Также "Страна" рассказывала, что Владимир Зеленский высказался о переброске российских войск на юг Украины и заявил, что "это им не поможет".

Война в Украине продолжается уже 162-й день. "Страна" следит за происходящим 4 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 161-го дня войны. Враг продолжил попытки по всем направлениям оттеснить украинские войска от Донецка. По Авдеевке и Пескам, где складывается тяжелая ситуация, в вечерней сводке Генштаба ВСУ говорилось, что все атаки противника в этом направлении отбиты. Оперкомандование "Юг" сообщило, что противник создает ударную группировку на Криворожском направлении. Считающийся на Западе "другом Путина" экс-канцлер Германии Шредер заявил, что РФ хочет найти дипломатическое решение по Украине. В СНБО Украины назвали заявление Шредера "информационно-психологической спецоперацией России".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.